Парад ВМФ в Санкт-Петербурге в 2017 году: программа праздничных мероприятий, где и когда начнется, смотреть





Главный военно-морской парад России в день ВМФ 30 июля пройдет в Петербурге при участии президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.«Тридцатого июля 2017 года Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота», - отмечается сообщение.Отдельно уточняется, что глава государства впервые в новейшей истории примет парад, который, в соответствии с Указом президента, пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. В нем примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Запланирован также пролет группы морской авиации.После парада президент отправится на торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетит Никольский морской собор в Кронштадте.30 июля в Петербурге, как и во всей России, будут отмечать День военно-морского флота. Главным событием станет Парад ВМФ в Петербурге и Кронштадте, который начнется в 10.00. Ради этого с 9.45 до 11.30 будут разведены четыре моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Закрытие движения по мостам - за 20 минут до разводки.Отметим, что перед парадом из арки Адмиралтейства выйдет военный оркестр и под музыку проследует в сторону Медного всадника, а сразу после прохода боевых кораблей начнется воздушная часть парада - в небе появятся самолеты и вертолеты.В 10.00 на Дворцовой площади начнется трансляция парада кораблей в Кронштадте, куда накануне прибыли крейсер «Петр Великий» и атомная подлодка «Дмитрий Донской».Также на площади будет проходить выставка якорей разных эпох и новейшей военной техники.В 12.00 праздничная программа стартует на двух малых сценических площадках.В 12.00 на Манежной площади продолжится фестиваль «Мотостолица», а у фонтана в Александровском саду пройдет тематическая интерактивная программа.В 14.00 начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга.В 16.00 на сцену выйдет Людмила Сенчина, после выступления которой моряков поздравят артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители и творческие коллективы Петербурга, среди которых: заслуженный артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие.В 20.00 состоится концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова, после которого (в 20.30) выступит арт-группа «Хора Турецкого» с проектом «Праздник песни».Часть праздничных мероприятий запланирована у стен Петропавловской крепости. Однако в Смольном не могут внятно рассказать о том, во сколько и что там будет происходить.По информации, распространяемой несколькими комитетами, в 12.00 здесь начнется фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку», который пройдет с участием творческой группы «Митьки» и коллективов Петербурга с песнями в стиле «шанти». Также ожидаются различные конкурсы, викторины, караоке. Будет установлен большой батут - пиратский корабль и бассейн-море с шариками. В 15.00 гостей Петропавловской крепости ждет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».По другой информации, Петропавловская крепость будет закрыта до 15.00. В следствие чего праздник там начнется в 16.00. Что из этого правда, узнаем уже 30 июля.В 22.30 в Петербурге прогремит праздничный фейерверк.

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