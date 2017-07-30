Манник на кефире: рецепт классического пирога в домашних условиях

Манник на кефире является универсальным блюдом, с помощью которого хозяйки предпочитают разнообразить привычные будни. Ведь в приготовлении этот пирог не требует никаких особенных знаний, а количество ингредиентов позволяет его готовить чуть ли ни каждый день.
Если кто-то думает, что приготовить манник в домашних условиях, очень сложная задача, то стоит сразу же развеять этот стереотип. Дело в том, что для приготовления данного пирога не требуется много времени и особенных кулинарных знаний.
Манник - это незаменимое блюдо для загруженной делами современной женщины, и для него можно взять кефир вчерашний, который уже сам не выпьешь и не предложишь ребенку. А основной компонент - манка, есть в арсенале на каждой кухне. Поэтому мы расскажем, как приготовить манник на кефире.Манник на кефире: рецепт пошаговыйИнгредиенты:
• Кефир - 1,5 стакана
• Яйца - 3 шт.
• Разрыхлитель - 18 грамм
• Сахар - 1 стакан
• Манная крупа - 2 стаканаВариант приготовления:
В миску разбиваем яйца и всыпаем к ним сахар. Миксером взбиваем до светло-желтого оттенка на самой большой скорости.
Далее вливаем кефир и всыпаем разрыхлитель теста. Высыпаем в смесь всю манку и перемешиваем так, чтобы не было комочков.
Форму для выпекания смазываем маслом и вливаем в нее тесто. В данном случае используются силиконовые формочки, но вы можете использовать любые другие. Это не столь критично.
Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем в нее тесто на 35 минут. На этом процесс приготовления заканчивается. Финальным штрихом станет посыпание готового манника сахарной пудрой.
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