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Манник на кефире: рецепт классического пирога в домашних условиях


Манник на кефире: рецепт классического пирога в домашних условиях
Манник на кефире является универсальным блюдом, с помощью которого хозяйки предпочитают разнообразить привычные будни. Ведь в приготовлении этот пирог не требует никаких особенных знаний, а количество ингредиентов позволяет его готовить чуть ли ни каждый день.

Если кто-то думает, что приготовить манник в домашних условиях, очень сложная задача, то стоит сразу же развеять этот стереотип. Дело в том, что для приготовления данного пирога не требуется много времени и особенных кулинарных знаний.

Манник - это незаменимое блюдо для загруженной делами современной женщины, и для него можно взять кефир вчерашний, который уже сам не выпьешь и не предложишь ребенку. А основной компонент - манка, есть в арсенале на каждой кухне. Поэтому мы расскажем, как приготовить манник на кефире.

Манник на кефире: рецепт пошаговый

Ингредиенты:

• Кефир - 1,5 стакана
• Яйца - 3 шт.
• Разрыхлитель - 18 грамм
• Сахар - 1 стакан
• Манная крупа - 2 стакана

Вариант приготовления:

В миску разбиваем яйца и всыпаем к ним сахар. Миксером взбиваем до светло-желтого оттенка на самой большой скорости.

Далее вливаем кефир и всыпаем разрыхлитель теста. Высыпаем в смесь всю манку и перемешиваем так, чтобы не было комочков.

Форму для выпекания смазываем маслом и вливаем в нее тесто. В данном случае используются силиконовые формочки, но вы можете использовать любые другие. Это не столь критично.

Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем в нее тесто на 35 минут. На этом процесс приготовления заканчивается. Финальным штрихом станет посыпание готового манника сахарной пудрой.


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