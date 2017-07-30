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30 июля в истории: чем запомнился этот день


30 июля в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука, Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


30 июля в истории человечества: чем запомнился этот день:


1768 - Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука


1932 - Открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)


1991 - Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке



30 июля в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 30 июля 2017 года


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