30 июля в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука, Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

30 июля в истории человечества: чем запомнился этот день:

1768 - Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

1932 - Открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)



1991 - Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке





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