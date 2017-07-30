Новости Новороссии сегодня, 30.07.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 30 июля





Самая последняя информация, что поступала из Донбасса, указывала на продолжающееся противостояние между украинскими военнослужащими и ополченцами Новороссии. Киев напрочь отказывается от исполнения минских договоренностей, альтернативы которым на горизонте даже не просматривается. Мировое сообщество начинается понимать истину.На следующей встрече контактной группы в Минске представители Донецкой народной республики поднимут вопрос о введении очередного режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября. Об этом заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.«Будет ли подниматься вопрос о перемирии к 1 сентября? Наверняка, да. Конечно, это нужно делать, чтобы дети пошли в школу в относительной тишине. В предыдущие годы получалось. Надеемся, получится и сейчас», - поведал Пушилин.Он также добавил, что в ходе следующего раунда переговоров в Минске представители ДНР намерены поднять вопрос о разведении сил и средств на новых участках фронта в Донбассе.Командование ВСУ скрыло гибель прапорщика от пули сослуживца, «списав» смерть военного на Народную милицию ЛНР, сообщил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.Руководство ВСУ продолжает скрывать небоевые потери в Донбассе, так, 22 июля украинский солдат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил прапорщика, однако командование скрыло этот факт. По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в отчетах ВСУ он числится как погибший на поле боя. Спикер оборонного ведомства отметил, что в ВСУ сохраняется низкий уровень дисциплины, солдаты злоупотребляют алкоголем и провоцируют друг друга на конфликты.ВСУ организовали школу по массовой подготовке подрывников, сообщили в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.О школе подрывников ВСУ представителям ЛНР сообщил украинских военнослужащих из 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ.«Никаких «рукопашек», тактики, целевой стрельбы - только минно-взрывное дело, - цитируют источник в центре. - Причем в инструкторах такие «зубры», что страшно становится. Один из них прямо говорит курсантам, чтобы те «забыли всё, чему их учат», то есть, чтобы никому больше не показывали».Министерство внутренних дел ЛНР провело проверку информации и подтвердило полученные данные.Обстановка на линии фронта в Донбассе остается сложной. Военкоры и местные жители сообщают о затяжных боях на основных направлениях фронта.Сообщение от ополчения:«Донецк район Аэропорта стрелковое, к/к пулеметы, минометы. Прошел беспилотник над Калиновкой в сторону Макщоссе (Кольцо на вьезде.). Трудовские-Аэропорт-Спартак-ЯБП под минометным обстрелом. Докучаевск: работает пара 120 мм. минометов. Горловка на севере города шумно, стрелковое, минометы. Юг. Коминтерново, Ленинское и Саханка слышат бой в стороне позиций ополчения, в основном стрелковка и минометы. Калиново в ЛНР и Стаханов: минометы, САу, 152 мм».В районах так называемой «серой зоны» в ЛНР активизировали свою деятельность диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сегодня журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.«В районе населенного пункта Нижнетеплое, в непосредственной близости к позициям Народной милиции ЛНР, выявлена ДРГ из состава первого батальона 14-й бригады ВСУ, которая занималась минированием территории «серой зоны». Также, в районе населенного пункта Катериновка ДРГ из состава 24-й бригады ВСУ при минировании территории «серой зоны» подорвалась на своей же мине - в результате двое диверсантов получили ранения и один погиб», - рассказал представитель оборонного ведомства республики.Ранее представитель командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что под Мариуполь прибыли иностранные инструкторы-подрывники для обучения украинских диверсантов.

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