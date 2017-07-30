Творожная запеканка в духовке: рецепт вкусной запеканки

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Приготовление:

Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить.Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.Представим вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.В классических рецептах более менее состав ингредиентов одинаков. Главное условие вкусной творожной запеканки - это свежий творог. Жирность творога имеет значение лишь тогда, когда для вас приоритетным остается количество потребляемых калорий. В обезжиренном твороге, разумеется, их меньше, а в целом конечно не важно.• Творог - 500 г• Яйца - 4 шт• Сах.зам или сахар - 7 ст. л.• Сметана 20% - 2 ст. л. с горкой• Крахмал - 2 ст. л. с горкой• ВанилинСмешиваем вместе и взбиваем творог, желтки, сах.зам, сметану, крахмал, ванилин. Отдельно взбиваем белки. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками.По желанию можно добавить изюм, другие сухофрукты или порезанные свежие фрукты. (Только осторожно, не все дети любят выпечку, в которой попадаются фрукты мелко резаные).Получившуюся массу выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливочным маслом. Если использовать силиконовую форму, то пергаментная бумага не нужна, а вот маслом все равно смазать стоит.Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут. Готовую запеканку сверху можно смазать смазать глазурью.

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