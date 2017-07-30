Шарлотка с яблоками: рецепт простой, но вкусный





Шарлотка - очень вкусный и полезный яблочный пирог, с детства знакомый каждому из нас. Несмотря на простоту рецепта, яблочная шарлотка обладает исключительными вкусовыми качествами и содержит много витаминов и полезных веществ. Именно поэтому шарлотка так популярна, и ее рецепт смело можно назвать "народным". Отличается несколько вариаций.Существует несколько версий о происхождении названия "шарлотка". Одна из самых распространенных - романтичная история о безнадежно влюбленном поваре, посвятившего придуманный им десерт даме своего сердца Шарлотте. Ближе к реальности другая версия: блюдо появилось в конце 18 века и названо в честь королевы Шарлотты, жены короля Великобритании Георга III, которая активно поддерживала идею разведения яблоневых садов.Как бы там ни было, классическая шарлотка, точнее "Charlotte" - французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, фруктов и ликера. Приготовление такой шарлотки - весьма длительный и трудоемкий процесс, требующий опыта и терпения, поэтому описывать его я не стану. А приведу наш родной, отечественный рецепт, которым с успехом пользовались наши мамы и бабушки. Всегда экономичные и запасливые, в эпоху тотального дефицита и пустых прилавков, они придумали свой рецепт шарлотки, простой, как все гениальное.- Мука – 1 стакан- Сахар – 1 стакан- Яйца – 3 шт.- Яблоки – 3-4 шт.- Ванильный сахар.Для начала очистим наши яблочки и нарезаем их ломтиками. Дно нашей формы смажем маслом и аккуратно выкладываем яблочки. Яблочки вы можете нарезать любой подходящей вам формы, необязательно их нарезать ломтиками.Выбиваем яйца и включаем миксер. Тщательно взбиваем и понемногу начинаем добавлять сахар. Наша масса должна вырасти по объему минимально в 2 раза и приобрести консистенцию негустой сметаны. Просейте муку - насытьте ее кислородом. Начинайте всыпать ее в нашу смесь и аккуратно деревянной лопаткой перемешивайте тесто снизу вверх. Когда вся мука уже смешается, то выливаем его сверху на наши яблоки. Разровняем его лопаткой и отправим для выпекания на 40 минут, при температуре 180 градусов. На протяжении всего процесса выпекания шарлотки, нельзя открывать дверку духовку, чтобы наш бисквит не подсел. Через 30 минут вы уже можете дверку и попробовать зубочисткой стадию готовности бисквита. Если зубочистка из нашего кулинарного шедевра выходит сухая, то ваш пирог уже приготовлен. Многое зависит от вида духовки.Переворачиваем форму, и наш пирог уже готов. Сахарной пудрой украсим наше изделие. Приглашайте своих близких на чай, удивите их своим искусством.

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