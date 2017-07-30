Оладьи на кефире: вкусный рецепт пышных оладий





Оладьи в нашей стране принято готовить совершенно не по праздничным поводам. С помощью этого блюда можно достаточно легко и быстро разнообразить стол, так как вряд ли найдется тот, кто не любит горячие оладьи.Вместе с этим оладьи относятся к числу универсальных блюд, так как их можно говорить с помощью различных рецептов, а каждая уважающая себя хозяйка имеет какой-то особенный. Кефирные оладушки хороши тем, что у них особенный, нежный вкус, пористая консистенция и нет необходимости использовать дрожжи и ждать, когда они разойдутся.Естественное брожение кефира и его реакция с содой обеспечит вам пышной оладушек, которая не опадает после их остывания.Кефир (жирность не принципиальна) - 300 гр.;Яйцо - 1 штука;Масло растительное - 2 ст. л.;Сахарный песок - 3 ст. л.;Соль - щепотка.;Мука - 200 гр.;Сода - 2 щепотки.Первый этап - взбить яйцо с кефиром (вполне хватит взбивания вилкой), далее всыпаем соду и сахар с солью. Через сито средними горстями вводим муку, следим за густотой замеса, он должен быть схож на жирную сметану. Добавляем масло и повторно соединяем продукты ложкой.Пока тесто настаивается, ставим сковороду на сильный огонь, предварительно смазываем маслом (1 раза достаточно для выпекания всех оладий на кефире).Теперь чуть убавляем огонь и выкладываем небольшие порции массы для оладий. Обратите внимание, тесто нельзя размазывать и выравнивать, чем больше лишних манипуляций, тем худшего качества будут оладьи.Далее прикрываем крышкой и ждем пока сверху оладий не проявятся дырочки, осторожно поворачиваем оладушки на другой бок, поджариваем до полной готовности.

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