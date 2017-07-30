Индексация пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2017 года: последние новости о повышении





Большое количество российских пенсионеров с нетерпением ожидают индексации пенсионных выплат. Дело в том, что пенсии сейчас являются хорошей мерой поддержки для многих россиян. У кого-то пенсия и вовсе единственный источник дохода.В этом году уже прошло две индексации: в феврале и апреле. Но недавно прозвучала информация и о возможной индексации пенсий с 1 августа. Теперь пенсионеры пытаются разобраться в том, будет ли эта индексация, и у какой категории пенсионеров после нее поднимутся пенсии.Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, с 1 августа 2017 года может пройти индексация пенсий работающих пенсионеров. Ведь их пенсии не индексировали в прошлом году. Также не коснулись пенсий работающих пенсионеров февральская и апрельская индексации 2017 года.Ранее в правительстве обещали вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров при улучшении экономической ситуации в стране. Ожидается, что повышение пенсий работающим пенсионерам пройдет с 1 августа 2017 года. Корректировку произведет Пенсионный фонд России.Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом ежегодной корректировки.Некоторые эксперты уже успели назвать такую прибавку, как и всю балльную систему начисления пенсий, издевательской. Другие предложили пенсионерам надеяться на незапланированные надбавки. Например, в связи с предстоящими губернаторскими и президентскими выборами.В этом году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним увеличивались в феврале и апреле. Кроме того, в январе пенсионеры получили единовременные выплаты в пять тысяч рублей. В феврале 2018 года предстоит очередная индексация пенсий для всех, кроме работающих пенсионеров.Всего в стране насчитывается 43 миллиона людей преклонного возраста, примерно треть из них еще работают.Что касается дальнейших перспектив, то в 2018 году в нашей стране будут индексироваться пенсии только для тех пенсионеров, которые прекратили официальную трудовую деятельность.

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