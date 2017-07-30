Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: размер на сегодня выплаты





Материнский капитал, фокусировка на котором оказывается повышенным в российском обществе, является одной из самых обсуждаемых тем по той причине, что многие российские семьи, которым полагают выплаты в рамках этой программы, высказывают свою обеспокоенность из-за сообщений о прекращении ее действия.В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. В этом году была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.Наибольшая часть родителей направляет эти деньги на улучшение жилищных условий, а именно - погашение жилищных кредитов, в том числе ипотечных, и займов.Уже сейчас выплаты по маткапиталу достаточно большие, и дальше их наращивать некуда: это будет сложно для бюджета. Поэтому мне кажется маловероятным, что в реальности программу маткапитала продлят до 2023 года. Скорее всего, его "обменяют" на какие-то меры поддержки текущего дохода населения.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая "заморозка" маткапитала продлится до 2020 года. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей. В 2016 году сертификатами материнского капитала воспользовались 4,1 млн человек.Материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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