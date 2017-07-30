Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: размер на сегодня выплаты

Материнский капитал, фокусировка на котором оказывается повышенным в российском обществе, является одной из самых обсуждаемых тем по той причине, что многие российские семьи, которым полагают выплаты в рамках этой программы, высказывают свою обеспокоенность из-за сообщений о прекращении ее действия.
В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. В этом году была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.
Наибольшая часть родителей направляет эти деньги на улучшение жилищных условий, а именно - погашение жилищных кредитов, в том числе ипотечных, и займов.
Уже сейчас выплаты по маткапиталу достаточно большие, и дальше их наращивать некуда: это будет сложно для бюджета. Поэтому мне кажется маловероятным, что в реальности программу маткапитала продлят до 2023 года. Скорее всего, его "обменяют" на какие-то меры поддержки текущего дохода населения.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая "заморозка" маткапитала продлится до 2020 года. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей. В 2016 году сертификатами материнского капитала воспользовались 4,1 млн человек.
Материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.
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