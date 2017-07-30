Когда откроют Египет для россиян: новости на сегодня, 30 июля 2017 года





Восстановления авиасообщения между Россией и Египтом ожидает большое количество россиян. Это относится к тем людям, которые ранее уже имели возможность отдохнуть на египетских курортах, поэтому сейчас они хотят вновь туда вернуться.Будет ли открыт Египет для российских туристов в 2017 году? Этот вопрос в настоящее время широко обсуждается в обществе. Ответить на него утвердительно нельзя, но ежели опираться на предварительные данные, то можно предположить, что осенью текущего года египетское направление станет снова доступно для россиян. Однако это далеко не точно.После чудовищного теракта египетские спецслужбы провели необходимые мероприятия, чтобы вернуть туристический поток из РФ. В частности, местные аэропорты получили дополнительную систему безопасности.В скором времени представители из России ее проверят и в том случае, если все претензии уйдут в прошлое, то граждане РФ смогут вновь получить возможность отдыхать на египетских курортах. Они настолько популярны, что уже сегодня россияне готовы лететь в Египет, несмотря на то, что до конца решение о возобновлении полетов не принято.На текущий момент фигурирует осень текущего года в качестве даты восстановления авиационного сообщения между двумя странами. Согласно же другим данным, полеты вряд ли возобновятся в 2017 году.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне.Следует признать, что российские граждане уже заждались разрешения этого насущного вопроса, хоть в глубине души и отдают себе отчет в том, что обеспечение безопасности - является крайне важной составляющей их отдыха.

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