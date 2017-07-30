Какой сегодня праздник: 30 июля отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня, 30.07.2017





Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает будоражить ума большого количества россиян. Люди не хотят упускать из виду ту или иную важную дату как в историческом плане, так и с точки зрения профессиональной.Сегодняшний день является особенным для нашей страны, так как в России отмечается День Военно-морского флота. В церковном календаре день обозначен следующим образом: День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов. А вот народный календарь указывает на следующее событие: Марина с Лазарем.В самые жаркие дни лета, когда большинство людей мечтает об отдыхе на воде, а именно в четвертое воскресенье июля, гражданское население отмечает День Нептуна. Этот праздник возник из древнего обычая - прежде чем пропустить корабль через экватор, Нептун крестил новичков водой. Но это в шутку...А если серьезно, то это День Военно-Морского Флота. Этот праздник в России начали отмечать с 1939 года по предложению адмирала Кузнецова, как дань уважения всем военным морякам и их близким, как память об исторической славе российского флота, завоевавшего для своей страны право на независимость и процветание. Военно-Морской Флот - это гордость всей страны с боевыми традициями и героической биографией.Этот праздник отмечают не только военные моряки, но и все кто гордится флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее.Сегодня Святая Церковь совершает память святых отцев шести Вселенских Соборов. Шесть Вселенских Соборов - утверждение веры Церкви, которую мы с вами исповедуем. Всего было семь Вселенских Соборов. Седьмой был созван для осуждения еретиков, непочитающих святые иконы. Этот Собор как бы явился печатью всех остальных Соборов.Первый и Второй Соборы, Никейский и Константинопольский, отвергли ересь, посягавшую на Божество Господа нашего Иисуса Христа. Если Христос - просто выдающийся Человек, то почему мне нужно следовать за Ним? Почему не идти за Буддой, Кришной, или еще каким-нибудь великим духовным учителем? Но если Он - Бог, тогда все должно измениться в моей жизни. Я должен только Его слушать и Ему одному внимать. И каждое слово, которое Он говорит, должно иметь для меня решающее значение. Мы должны сегодня спросить себя, как мы исповедуем нашу веру, как мы слово Христово воспринимаем. Не привыкаем ли к этой тайне веры, что Христос - истинный Бог?Особое значение имели так называемые Халкидонские - Четвертый, Пятый и Шестой Вселенские Соборы, которые говорили о соединении двух природ в личности Богочеловека. Никео-Цареградские и Халкидонские Соборы - созвучны друг другу. На Первом Вселенском Соборе в Символе веры даже была такая формула исповедания: «последуя святым отцам». То есть Церковь не говорила что-то новое о тайнах веры, а лишь утверждала то, что она всегда знала, приняв от Бога. Но тайны веры надо было оградить от нападок безумных еретиков, от попыток гордого человеческого ума, проникнуть в непостижимое одним своим падшим ограниченным разумом. Церковь поставила меч херувимский - святые догматы - у входа во Святое святых.Суть Никео-Цареградских Соборов, говорящих о Божестве Христа, сводится к тому, что Господь наш Иисус Христос единосущен Богу Отцу, а смысл Халкидонских Соборов - к тому, что Господь наш Иисус Христос единосущен нам, роду человеческому. И ту, и другую тайну они соединяют.Мы знаем, что и в наше время появляется много еретиков. Сатана не может расшатать Церковь путем отмены Символа веры: это невозможно, потому что это недвижимый камень, на котором все зиждется. Враг Церкви избрал другой путь: попытаться соединить несоединимое. Например, монофизиты. Сейчас довольно регулярно бывают совещания на очень высоком уровне отдельных православных с так называемыми нехалкидонскими монофизитскими церквами — теми, которые не приняли решения Халкидонского Собора. То есть не признавшими, что человеческое естество Господа нашего Иисуса Христа, не растворяется в Его Божестве, не поглощается Им. И что человеческая природа не изменяется, оттого что Бог воспринял нашу природу, а наоборот, достигает своей полноты, и только во Христе Иисусе мы имеем подлинного Человека. Новое творение, которое соединено уже с Самим Богом, Тем, в Котором человеческая природа выражена в совершенной полноте. Если кто-то из людей хочет стать человеком, он должен следовать за Тем, Кто есть истинный Человек. Христос дает не только образ, Он приобщает Своей жизни, и только так, по мере того, как мы приобщаемся ко Христу, мы становимся самими собою, исполняем свое предназначение, призвание, данное нам от Бога.Исповедание веры в это никогда не бывает отвлеченным, абстрактным. Когда забывают о том, что Христос - это Человек из Назарета, историческая личность, когда мало уделяют внимания человеческому естеству Христа, тогда с неизбежностью теряется это таинственное равновесие. То и образ Христов становится не таким реальным, каким он должен быть для внимающих Ему и следующих за Ним, он становится немножко мифом. Отсюда все ложные учения, какие появились в роде человеческом, и все бедствия. Поскольку истинный, совершенный человек стал абстрактным, человечество ищет такого человека, который бы отвечал его желанию. Отсюда рождается гуманизм, который в свою очередь развивается в коммунизм и так далее. И наконец то, что начинает совершаться в наши дни - отказ человека от своего человеческого достоинства.Как естественная реакция на утрату должного внимания к человеческой природе Христа, возникает забота о том, чтобы больше, подробнее сказать о Человеке Иисусе Христе: внимание к Его слову, жизни, ко всему, что произошло с Ним. Но когда это внимание, опять же, становится таким, что Божество Господа Иисуса Христа как бы отступает на второй план и все более и более оттесняется, тогда Христос становится одним из великих учителей духовности, великим социальным преобразователем - чем хотите, только не Господом Иисусом Христом, Богочеловеком.Тогда происходит нарушение равновесия не только в мире, который постепенно вообще отделяется от Церкви, от тайн человека и Бога, и вырабатывает свои, отделенные от нее учения. Это все более и более совершается в самой Церкви, по крайней мере, в том обществе христианском, которое продолжает себя именовать таковым. Мы знаем, что не только у протестантов широкое распространение получают эти лжеучения, но и среди католиков. Согласно официальной информации, около 30% священнослужителей, во Франции, например, сомневаются в Божестве Господа Иисуса Христа. Для них это просто величайший Учитель человечества. Естественно, вслед за этим и реальность Евхаристии становится символом.Этому дню покровительствуют святые Лазарь Галисийский и Маргарита Антиохийская, известная в православии как святая Марина. О ее жизни, да и вообще о том, был ли на свете такой человек, точно ничего известно, есть лишь легенда.Согласно легенде, ее отцом был языческий жрец Эдиссей. Маргарита росла в городе Антиохия, и, к гневу своего отца, однажды обратилась в христианство, за что он прогнал ее прочь, и девушка вынуждена была кормиться ремеслом пастушки.Но даже и в такой простой жизни, ей случилось попасться на глаза Олимврию, римскому префекту, который, влюбившись в нее с первого взгляда, предложил ей выйти за него замуж и непременно при этом отказаться от своей веры. Отказ же самой Маргариты от брака он не принял - сперва подверг ее пыткам, а затем – казнил.Маргарита - одна из 14 святых, которые приходят на помощь людям в различных случаях, как считается в католичестве. Есть история о том, что ее видела Жанна д`Арк.Множество храмов в Греции посвящено святой Марине, особо почитаемой здесь.Почитают в этот день и другого святого – Лазаря Галисийского. Рожденный в Магнезии, он в сознательных годах был пострижен в монастыре Святого Саввы, а после стал жить как отшельник близ Эфеса, на горе Галисея, где в дальнейшем его учениками была создана община монахов, а затем – монастырь.В это время наши предки считали обычным появление множества зарниц, то есть молний, не сопровождающих ни дождь, ни гром, и о зарницах говорили, что они предшествуют пожарам и смотреть на них нельзя – иначе человек загубит зрение. О зарницах есть такая поговорка: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».Сегодня известно, что «зори с лазорями», то есть зарницы, вспыхивающие голубым, это всего лишь отблески гроз, бушующих где-то вдали, но славяне, обладая поэтичным воззрением на природу, рассказывали такую легенду.Однажды красавица-царевна, дочь самого Морского царя, Марина, сбежала из подводных чертогов на землю, к людям. И теперь, как приходит ее день рождения, Морской царь вновь гневается, и, вспоминая о дочери, пошедшей против его воли, бросает в небеса огненные стрелы.На Марину с Лазарем люди вспоминали о том, что лето кратко и холода не так уж далеки. Этот день, как и 31 июля и первое августа, как верили, соответствовал и погоде на осень.

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