Новости Сирии сегодня, 30.07.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 30 июля 2017





Привычная ситуация в Сирии, которая складывается в этой стране вот уже несколько лет подряд, свидетельствует о продолжающихся боевых действиях. Террористические группировки, коих насчитывается большое количество, совершенно не согласны складывать оружие и пользоваться вариантами по перемирию. Напротив, они лишь усиливают свой натиск.Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок поделился своим мнением о пользе операции России в Сирии.Ходаренок отметил, что российские военнослужащие получили важнейший опыт выполнения реальных, а не учебных задач. 100% летного состава ВКС РФ были задействованы в операции в САР, - добавил эксперт.Он также подверг критике замечания «специалистов» о чрезмерных расходах на участие в сирийском конфликте. В качестве примера Ходаренок привел ситуацию с авианесущим ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов»."Нормальный корабль подготовленного боевого флота должен находиться в море 200-250 суток в год", - подчеркнул Ходаренок.Военнослужащие Соединенных Штатов Америки вывозят древние артефакты из Сирии, под видом строительства военных баз в Дамаске. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на местных жителей.Отмечается, что местные жители наблюдали подозрительные рейсы, выполнявшиеся вертолетами ВВС США. Из исторических объектов перемещались огромные массы грузов, - утверждают СМИ.Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по сирийскому городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА.По данным агентства, в результате авиаудара погибли 10 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Кроме того, сообщается, что западная коалиция нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам Дибан и Аль-Тайяни, которые расположены в южной части провинции Дейр эз-Зор. К настоящему моменту комментарии представителей коалиции относительно данной информации пока не поступали.Вчера в городе Ракка разгорелись ожесточенные бои. Боевики ИГ перешли в контрнаступление, пытаясь вырваться из «котла». Позиции и контрольно-пропускные пункты «Сирийских демократических сил» (SDF) были атакованы смертниками, после чего на штурм укреплений пошла пехота террористов. В ходе нападения джихадисты применили 7 «шахид-мобилей», которые смогли приблизиться к аванпостам курдов, в результате чего противник получил временное преимущество.По утверждению подконтрольного ИГИЛ агентства «Аль-Амак» взрыв заминированных машин повлек смерть 53 бойцов SDF. Однако, командование «Сирийских демократических сил» опровергает эти потери.Между тем на северной окраине Ракки группе террористов удалось прорвать позиции коалиции. В ходе этой атаки, по утверждению курдских СМИ, погибло несколько десятков боевиков «Исламского государства». Однако, некоторая часть джихадистов все же смогла уйти от преследования.Впрочем, вскоре положение было восстановлено, хотя это и не обошлось без жертв. После этого отряды SDF смогли немного потеснить силы противника, захватив крупный склад оружия и боеприпасов.На других направлениях столкновения продолжаются. В восточном пригороде Ракки - н.п. Далха бойцы курдского ополчения попали в минную ловушку. В результате взрыва фугаса погибло 4 и ранено 2 бойца SDF. В западных районах «Сирийские демократические силы» потеряли десять боевиков убитыми и ранеными, а еще один был взят террористами в плен.В населенном пункте Айн аль-Баяда, который расположен в нескольких километрах к северу от Джиср аль-Шугура, замечено несколько десятков военнослужащих турецкой армии. Местные источники сообщают, что пока бойцы соседнего государства ведут себя «относительно мирно», большую часть времени занимаясь обслуживанием техники.Отметим, данные территории контролируются террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», однако, боевики этого формирования пока не вступали в противостояние с оккупантами.Вторгаясь в соседнее государство, Турция в очередной раз будет прикрываться борьбой с терроризмом, хотя на самом деле это лишь предлог, чтобы установить свою власть в регионе, (как это было с городом аль-Баб на севере Алеппо), а также добраться до сирийских курдов с которыми у турков особые счеты.

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