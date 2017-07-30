Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков Зодиака





Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях в их жизни: Стрельцам следует ставить перед собой конкретные цели, а также работать на результат. Скорпионы будут готовы на эксперимент. Воскресный день не благоприятствует установление деловых и личных контактов со стороны Льва.Представителям данного знака Зодиака рекомендуется больше работать умственным образом, тогда как физический труд лучше отложить до определенного времени.Мелкие неурядицы, возникающие по вине ваших друзей, могут существенно осложнить жизнь. Однако уже к концу дня многие проблемы уйдут сами собой, безо всякого вмешательства с вашей стороны.Направьте свои силы в нужное русло. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, и из-за любой мелочи вы окажетесь способны затеять ссору.Звезды предсказывают Раку ревностные чувства по отношению к новому возлюбленному. Лучше сами сделайте все, чтобы человек не предпочел вас кому-то другому.Воскресенье не благоприятствует установлению деловых и личных контактов. Не исключены непонимание и охлаждение отношений вследствие общей эмоциональной заторможенности и сниженного восприятия. Вероятно внезапное недомогание.В этот день вы будете подвержены частым переменам настроения. Если захочется на ком-то сорваться, сначала подумайте, чем это может обернуться.Весам предстоит провести семейный совет, чтобы прояснить некоторые бытовые моменты. Хороший день для работы на дачном участке и отдыхе на пляже.Скорпионы способны решиться на эксперимент, отыскать новые направления в бизнесе, науке, искусстве. Интерес к жизни и страсть к приключениям должны взять верх над вашим благоразумием.Ставьте перед собой конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений, не стесняйтесь просить время на размышления.Звезды обещают Козерогу встречу с судьбой. Человек окажется не только симпатичным внешне, но и искренним душой.Вероятно ослабление органов пищеварительной системы. Возможны заболевания кишечника, дисбактериоз, колит.День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний момент вполне подходящий.

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