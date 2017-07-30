День Военно-морского флота (ВМФ) в 2017 году, когда, какого числа: история и традиции праздника, программа мероприятий в Санкт-Петербурге





День Военно-морского флота России по традиции празднуют в последнее воскресенье июля - в 2017 году торжественные мероприятия пройдут в городах РФ 30 июляРоссийский флот является национальным достоянием и гордостью России, которая по сей день остается великой морской державой.Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота России 30 июля пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парады в честь Дня ВМФ состоятся также на всех военно-морских базах России, в том числе в Сирии.В Советском Союзе военные моряки пользовались особым почетом и уважением - День Военно-морского флота учредили в 1939 году и отмечали ежегодно 24 июля.Инициатором создания праздника стал выдающийся советский флотоводец, герой Советского Союза, адмирал флота Николай Кузнецов.В октябре 1980 года указом Президиума Верховного совета СССР День ВМФ перенесли на последнее воскресенье июля.После распада СССР праздник вписался в новую российскую действительность и со временем стал более почитаем. В современной России празднование Дня ВМФ установлено указом президента России от 31 мая 2006 года.В День ВМФ по всей стране традиционно проходят памятные и торжественные мероприятия, военные парады, в том числе парады кораблей, проводятся встречи ветеранов, концерты, народные гуляния, гремят салюты и фейерверки.У праздника есть и мифологические корни - считается, что в самые жаркие дни лета стоит оказать почести грозному богу морей Нептуну, поэтому День ВМФ - это еще и День Нептуна.Праздник возник из древнего обычая, согласно которому Нептун окатывал водой моряков-новичков, прежде чем пропустить корабль.Современный российский флот, который состоит из надежных, технически оснащенных кораблей, авианосцев, ракетоносцев и подводных лодок, предназначен для вооруженной защиты интересов страны, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.Российский флот делится на несколько частей: Балтийский, Тихоокеанский, Северный, Черноморский. Каждый из них выполняет важнейшую задачу по обороне и защите государства.ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и на базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.Праздничные мероприятия пройдут по всей морской столице РФ - на Дворцовой площади с раннего утра начнет работать выставка вооружения и военной техники, где гости смогут посетить уникальную экспозицию - коллекцию корабельных якорей разных эпох.Грандиозный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад начнется в 10 часов утра 30 июля и продлиться полтора часа. В честь военно-морского парада впервые днем будут одновременно разведены четыре моста через Неву.В торжественном смотре примут участие почти все боевые корабли российского флота, в том числе единственный в мире тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».Всего в военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Личные составы кораблей поприветствуют горожан и властей города. В самом главном военно-морском параде страны примут участие около пяти тысяч военнослужащих со всех флотских соединений России.Принимать парад, который покажут на 17 больших экранах, установленных по всему городу, будет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.Посетить корабли, участвовавшие в параде и пришвартованные у Английской набережной, можно будет с 14:00 до 20:00.После парада состоится выступлением морских и военных духовых оркестров - перед гостями праздника выступят артисты Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.Военных артистов сменят гражданские — морских офицеров и членов их семей, а также петербуржцев и гостей города поздравят артисты эстрады, кино и театра. Параллельно пройдут викторины и конкурсы.На Манежной площади в 12:00 продолжится фестиваль «Мотостолица». Одновременно с этим пройдет тематическая интерактивная программа у фонтана в Александровском саду.В 15:00 на берегу реки Невы, напротив домов 27-33 по Рыбацкому проспекту, состоится традиционный праздник «Невская уха». В этом году он пройдет в десятый раз. В течение всего праздника гостей ожидают игры, конкурсы, мастер-классы, детские и семейные развлекательные площадки, состязания, аттракционы, а также большая праздничная концертно-развлекательная программа.С 16:00 концерты на Дворцовой площади будут идти на двух малых сценических площадках. На главную сцену поднимется Людмила Сенчина. После нее выступят Владимир Самсонов, Родион Газманов, группа «Филармония», танцевальные и спортивные коллективы, а также Адмиралтейский оркестр, морские пехотинцы и многие другие.В 19:00 споет Вячеслав Бутусов, а в 20:30 свой проект представит «Хор Турецкого».Народное гуляние «Под Андреевским флагом» начнется в 15:00 в Парке 300-летия Петербурга, где гостей ждут мастер-классы по вязанию морских узлов, а также показательное выступление морской пехоты - бойцы продемонстрируют приемы рукопашного боя, передает comandir.com. Для детей откроется школа юнг.Праздник продлится до 19:00 и завершится концертом.День открытых дверей в праздничный день пройдет в Центральном военно-морском музее - гости смогут ознакомится с экспозицией бесплатно.В акватории Финского залива состоится парусная регата детских спортивных школ, показательные гонки парусных яхт-клубов города, в Александровском саду пройдет тематическая интерактивная программа, в парке «Малиновка» веселые старты, посвященные Дню Военно-Морского Флота и так далее.Фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку» пройдет в Петропавловской крепости, передает comandir.com. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, конкурсы, викторины, караоке. Детей ожидает особый праздник - для них будет организован большой батут-пиратский корабль и бассейн-море с шариками.Праздничную программу завершит сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».Праздничный салют будет дан с пляжа Петропавловской крепости в 22:30.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260033-news.html