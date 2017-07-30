В Нижнем Новгороде самец рыси в зоопарке изменил своей самке

Самец Поль в зоопарке «Лимпопо» живет вместе с самкой Линки на протяжении нескольких лет. Несколько недель назад работники учреждения запечатлели, как животное выбирается из своего вольера и проникает в соседний, кидаясь на другую самку. По словам сотрудников зоопарка, подобное явление впервые встретилось в их практике, так как обычно рыси бывают верными.«Самец переходит в вольер к Линке в период гона. Они любят проводить время вместе, обниматься, вылизывать друг друга. Примечательно, что со своей возлюбленной у него нет такой близости», - рассказали работники зоопарка.

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