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В Нижнем Новгороде самец рыси в зоопарке изменил своей самке

В Нижнем Новгороде в зоопарке самец рыси изменял своей самке. Работникам учреждения удалось установить, что животное периодически проникало в соседние вольеры через щель в решетке.



Самец Поль в зоопарке «Лимпопо» живет вместе с самкой Линки на протяжении нескольких лет. Несколько недель назад работники учреждения запечатлели, как животное выбирается из своего вольера и проникает в соседний, кидаясь на другую самку. По словам сотрудников зоопарка, подобное явление впервые встретилось в их практике, так как обычно рыси бывают верными.

«Самец переходит в вольер к Линке в период гона. Они любят проводить время вместе, обниматься, вылизывать друг друга. Примечательно, что со своей возлюбленной у него нет такой близости», - рассказали работники зоопарка.


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