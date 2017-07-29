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Фестиваль фейерверков в Одессе


Фестиваль фейерверков в Одессе

Фестиваль фейерверков в Одессе продолжался целый час. Яркие огни зажигали небеса, передает Joinfo.ua.




Перотехники запускали фейерверки с волнолома напротив Одесского морвокзала. Огни не только горели в небе, они также отражались на воде. Несмотря на сказочное зрелище, были и кое-какие инциденты. Запустили фейерверки с опозданием, потому что проводились съёмки программы "Вечерний квартал". Также пошёл дождь и образовалась пробки, ведь многие зрители приехало на авто.


Но, несмотря на мелкие проблемы, зрелище было неописуемым...


Напомним, в Одессе проходит международный фестиваль татуировки.




Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259920-news.html
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