Федерация спортивной борьбы окажет помощь с похоронами семье погибшего борца Власко

«Я скорблю о потере вместе с родными и близкими Юрия Власко. Мы потеряли по истине талантливого спортсмена, который в свои 20 лет уже имел планы на будущее. Мы постараемся оказать любую возможную помощь родственникам Власко в организации его похорон», - рассказал Мамиашвили.Тело Юрия Власко было найдено сегодня в утреннее время в Бурятии. По данным полиции, он погиб от многочисленных ножевых ранений. Очевидцы сообщили, что спортсмен оказался в эпицентре драки, где и получил травмы, приведшие к летальному исходу.

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