Светлана Лобода: еще один концерт под угрозой срыва





Бывший глава одесского отделения организации "Правый сектор" Сергей Стерненко призвал сорвать запланированный на сентябрь концерт Светланы Лободы, сообщает Joinfo.ua.

"На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", - написал он на своей странице в Фейсбук.





Напомним, в мае этого года радикалы уже срывали концерт Лободы в Одессе. Тогда они устроили драку возле ночного клуба "Ибица", в котором должна была выступать певица.Также поступили сообщения о минировании ночного заведения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259893-news.html