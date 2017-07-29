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Светлана Лобода: еще один концерт под угрозой срыва


Светлана Лобода: еще один концерт под угрозой срыва

Бывший глава одесского отделения организации "Правый сектор" Сергей Стерненко призвал сорвать запланированный на сентябрь концерт Светланы Лободы, сообщает Joinfo.ua.


"На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", - написал он на своей странице в Фейсбук.




Напомним, в мае этого года радикалы уже срывали концерт Лободы в Одессе. Тогда они устроили драку возле ночного клуба "Ибица", в котором должна была выступать певица.Также поступили сообщения о минировании ночного заведения.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259893-news.html
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