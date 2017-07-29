Qatar Airways в честь запуска рейсов в Украину начала акционную распродажу билетов из Киева





Авиакомпания Qatar Airways начала распродажу билетов на рейсы из Киева в Азию, Африку и Австралию через Доху в честь запуска рейсов в Украину, передает Joinfo.ua.

Акционные тарифы действуют при покупке билетов в обе стороны на двух человек в рамках одного бронирования. Приобрести билеты в рамках распродажи можно до 14 августа на рейсы, которые будут выполняться с 28 августа по 30 сентября 2017 года.





Qatar Airways начала ежедневные рейсы из Киева (аэропорт Борисполь) в Доху 28 августа 2017 года. Они будут выполняться на самолетах Airbus A320. Особенностью данных бортов является наличие индивидуальной системы развлечения в каждом кресле.

Некоторые авиалайнеры А320 Qatar Airways оснащены оборудованием для выхода в интернет во время полета.

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