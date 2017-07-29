Ко Дню ВМФ под Петербургом спустили на воду «Ураган»

На верфи предприятия «Пелла», непосредственно перед Днём ВМФ РФ, на воду спустили малый ракетный корабль «Ураган». МРК является главным кораблём проекта 22800 («Каракурт»). В сообщении, опубликованном на сайте завода указано, что МРК построен в Центральном КБ «Алмаз». Малый ракетный корабль предназначается для проведения боевых действий в ближней морской зоне, а также на участках выполнения заданий в мирное время, являясь кораблём взаимодействия или выполняя отдельные задания.Длина «Урагана» составляет 67 м, ширина - около 11 м, водоизмещение – не менее 800 т. Скорость предельного хода МРК составляет 30 узлов при дальности плавания до 2,5 тыс. км.

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