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29 июля – День сил специальных операций ВСУ


29 июля – День сил специальных операций ВСУ

Сегодня в Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ, который установлен для развития национальных военных традиций, передает Joinfo.ua.


Силы специальных операций – отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных. Они способны организовывать диверсии в тылу врага и на оккупированных территориях, а также освобождать или захватывать важных заложников.


Поздравления первых лиц государства



29 июля – День сил специальных операций ВСУ


29 июля – День сил специальных операций ВСУ


29 июля – День сил специальных операций ВСУ

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее Порошенко пообещал значительно увеличить финансирование строительства и ремонта дорог


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