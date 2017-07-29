29 июля – День сил специальных операций ВСУ

Сегодня в Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ, который установлен для развития национальных военных традиций, передает Joinfo.ua.
Силы специальных операций – отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных. Они способны организовывать диверсии в тылу врага и на оккупированных территориях, а также освобождать или захватывать важных заложников.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее Порошенко пообещал значительно увеличить финансирование строительства и ремонта дорог