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Творожная запеканка в духовке, рецепт: как приготовить


Творожная запеканка в духовке, рецепт: как приготовить
Воздушная и классическая запеканка будет идеальным десертом на детский праздник или любое другое мероприятие. Если учесть то обстоятельство, что приготовить ее достаточно просто даже в домашних условиях, то наверняка это блюдо будет любимым для многих хозяек.

Творожная запеканка с различными наполнителями - знакомое и любимое блюдо. Как сделать ее еще вкуснее? Постараемся ответить на этот вопрос в сегодняшнем материале, с помощью которого любительницы экспериментов выделят для себя что-то новое.

Во всем полезно разнообразие, особенно, если привычный порядок вещей уже начинает наскучивать. Рецепт запеканки из творога знаком нам с детства, но можно придать новое звучание этому кулинарному шедевру. Творожная запеканка, рецепт которой мы вам предлагаем, выйдет воздушной и нежной, а сухофрукты внесут свою нотку и дополнят пользу творога.

Ингредиенты:

• 500 г творога
• 3 яйца (необходимо разделить желтки и белки)
• 5 ст.л. манной крупы
• 3 ст.л. сахара
• 1 ч.л. ванильной эссенции
• 1 ст.л. разрыхлителя, изюм или сушеная клюква – по вкусу

Приготовление:

Для того, чтобы приготовить вкусную запеканку по этому рецепту, сперва нужно разогреть духовку до 180 градусов. Смешиваем все ингредиенты за исключением яичных белков (помните, желток и белок нужно разделить). Белки взбиваем в отдельной тарелке, добавляем щепотку соли.

После того, как белки хорошенько взбиты, смешиваем с творожной массой. После этого выливаем готовую массу на противень, который смазан жиром или маслом. Выпекаем 45 минут, до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистого цвета. Творожную запеканку следует подавать теплой с вареньем или сметаной.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259765-news.html
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