Творожная запеканка в духовке, рецепт: как приготовить





Воздушная и классическая запеканка будет идеальным десертом на детский праздник или любое другое мероприятие. Если учесть то обстоятельство, что приготовить ее достаточно просто даже в домашних условиях, то наверняка это блюдо будет любимым для многих хозяек.Творожная запеканка с различными наполнителями - знакомое и любимое блюдо. Как сделать ее еще вкуснее? Постараемся ответить на этот вопрос в сегодняшнем материале, с помощью которого любительницы экспериментов выделят для себя что-то новое.Во всем полезно разнообразие, особенно, если привычный порядок вещей уже начинает наскучивать. Рецепт запеканки из творога знаком нам с детства, но можно придать новое звучание этому кулинарному шедевру. Творожная запеканка, рецепт которой мы вам предлагаем, выйдет воздушной и нежной, а сухофрукты внесут свою нотку и дополнят пользу творога.• 500 г творога• 3 яйца (необходимо разделить желтки и белки)• 5 ст.л. манной крупы• 3 ст.л. сахара• 1 ч.л. ванильной эссенции• 1 ст.л. разрыхлителя, изюм или сушеная клюква – по вкусуДля того, чтобы приготовить вкусную запеканку по этому рецепту, сперва нужно разогреть духовку до 180 градусов. Смешиваем все ингредиенты за исключением яичных белков (помните, желток и белок нужно разделить). Белки взбиваем в отдельной тарелке, добавляем щепотку соли.После того, как белки хорошенько взбиты, смешиваем с творожной массой. После этого выливаем готовую массу на противень, который смазан жиром или маслом. Выпекаем 45 минут, до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистого цвета. Творожную запеканку следует подавать теплой с вареньем или сметаной.

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