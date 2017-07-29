Материнский капитал в 2017 году: свежие новости о грядущих изменениях, размер на сегодня





Материнский капитал в ближайшее время приятно трансформируется для россиян. Дело в том, что предложено с 2018 года, помимо основной суммы в 453 тысяч рублей, выплачивать россиянкам на любые цели по 250 тысяч рублей.Соответствующее заявление прозвучало из уст вице-премьера Ольги Голодец. Она поручила Минфину и Министерству экономического развития разработать проект закона, из которого следует, что молодые мамы, родившие второго ребенка до 35 лет, будут получать не только маткапитал, но еще и доплату в размере 250 тысяч рублей. Ее можно будет потратить на личные цели.Ожидается, что дополнительные меры стимулирования российских семей будут введены в нашей стране в 2018 году. Юрист и основатель общественного движения "Права родителей" Виктория Дергунова считает неплохой идею расширить список того, на что можно потратить маткапитал. Однако, по ее словам, нужно "все делать в рамках разумного"."Эта выплата ориентирована на улучшение условий семьи и детей, поэтому именно на ребенка ее и нужно направлять. То есть варианты, когда родители могут деньги вложить в предпринимательскую деятельность или оплатить свои долги, лучше исключить", - высказал свою позицию эксперт. Иначе, по ее мнению, материнский капитал потеряет смысл.Примечательно, что подавляющее большинство россиян, которые получили материнский капитал, направил средства в его рамках на улучшение жилищных условий. Под покупкой подразумевается приобретение в собственность жилья или земли под строительство дома. За счет этих средств можно компенсировать расходы на строительные материалы при возведении собственного дома, или отремонтировать уже имеющийся. Вместе с этим, не стоит забывать, что маткапиталом можно погасить ипотеку.Как и прежде, потратить "Материнский капитал", который выдается за второго и последующих детей, можно на образование ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на улучшение жилищных условий семьи. Именно последний пункт пользуется огромной популярностью среди россиян. Среди нововведений можно выделить тот пункт, что отныне средства "Материнского капитала" можно направить на обустройства жилья для ребенка с ограниченными возможностями, а также на его другие актуальные нужды.

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