Какой сегодня праздник: 29 июля отмечается несколько праздников





Продолжает быть актуальным вопрос о том, какой сегодня в России отмечается праздник. Так уж происходит, что практически каждый новый день приносит с собой то или иное знаменательное событие. Россияне пытаются не упускать их из виду.Сегодняшний день в этом аспекте не является исключением. Дело в том, что на 29 июля 2017 года приходится сразу несколько праздничных моментов, о которых мы спешим рассказать своим читателям. В частности, сегодня отмечается Международный день тигра. А вот в народном календаре сегодня Финогеев день.Дикие кошки всегда привлекали к себе внимание широкой публики. Несмотря на то, что эти животные довольно опасны, так как являются по сути своей кровожадными хищниками, они еще и безумно привлекательны. Леопард, пантера, гепард, ягуар, «король зверей» лев - все дикие представители семейства кошачьих вызывают неподдельное восхищение у каждого лицезреющего их неторопливую, мягкую поступь и необузданность натуры. А в честь одного из таких «мурлык» учредили праздник - Международный день тигра.Отмечают сие событие ежегодно в июле, 29-го числа. Возникновение праздника пришлось на 2010 год: в северной столице как раз проходил Международный форум «Тигриный саммит». В рамках этого масштабного мероприятия, посвященного главным образом обсуждению и поиску решений проблем уничтожения тигриных популяций, и произошло учреждение знаменательной даты, а также присвоение ей статуса официальной.В качестве энтузиастов с инициативой создания Международного дня тигра выступили государства-участники тематического форума. Ими, кстати, являются лишь те страны, на территориях которых дикие «киски» все еще живут и здравствуют. В ходе многочисленных дискуссий были подписаны определённые документы, чье содержание способно оказать влияние на процесс сохранения и увеличения численности популяции тигров. Задача такова, что максимально положительных результатов следует достичь уже к 2022 году.У нас в России свой День Тигра существует уже 13 лет, правда, только в Приморском крае. Дата празднования этого события - сентябрь месяц. Дело в том, что дикая «киска» является символом города Владивосток, отсюда и возникло в 2000 году решение учредить ежегодный региональный праздник, посвященный полосатым «мурлыкам».Как отмечают Международный день тигра? В разных странах, разумеется, по-разному, но наиболее распространенный вариант - это угощение животных в зоопарках усиленным пайком. Ну, а их собратья, обитающие в природе, получают шанс не исчезнуть вовсе с лица Земли благодаря усилиям международного объединения Global Tiger Initiative, что собрало для сохранения тигровых популяций фантастическую денежную сумму - 350 млн. долларов. К сожалению, остаются в данном вопросе острые проблемы иного толка: уничтожение лесов, добыча полезных ископаемых на месте вырубок.Сегодня, 29 июля, по народному календарю наступил Финогеев день.В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Предание гласит, что однажды правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, но многие севастийцы отказались участвовать в этой затее, поскольку исповедовали христианство. Правитель приказал своим воинам избивать отступников. Тогда же выяснилось, что христианство распространилось в Севастии благодаря проповедям местного епископа - старца Афиногена. Филомарх отдал приказ разыскать Афиногена и привести его на суд. Воины, отправленные к старцу, не застали его самого в монастыре, зато схватили его десятерых учеников.После этого Афиноген сам пришел к правителю и стал укорять его за то, что он бросил в темницу невиновных людей. Слова епископа не возымели действия на Филомарха, и старец оказался в тюрьме вместе со своими учениками. На суде все одиннадцать христиан проявили стойкость и отказались поклониться языческим идолам. После жестоких пыток они были казнены. Перед смертью Афиноген удостоился чести услышать глас Божий, обещавший мученикам встречу в раю.Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли «финогенова волотка» (волотка — это верх снопа). Из оставленных на поле колосьев старухи завивали так называемую бороду Волоса; впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу.

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