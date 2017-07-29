С 1 августа пенсия работающих пенсионеров изменится: новости о индексации, на сколько будет повышение





Вокруг индексации пенсий в России ходит большое количество разговоров. Связано это с тем, что до конца остается непонятным алгоритм и сроки повышения пенсионных выплат в нашей стране. Этот вопрос, как известно, является крайне чувствительным для российских пенсионеров.Сотрудники Пенсионного фонда РФ проинформировали население страны о том, что с первого августа текущего года пенсии работающих пенсионеров вырастут на основе автоматической корректировки. Таким образом, пенсионерам из данной категории не потребуется обращаться в свое отделение Пенсионного фонда, так как прибавка будет начислена всем и без письменных заявлений.Корректировка коснется только тех пенсионеров, которые работали в течение 2016 года и получали официальную зарплату. Соответственно с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ.Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей. Кстати, в 2016 году, по информации ПФР, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров.В обозримом будущем порядка 10 миллионов работающих пенсионеров будут получать пенсии без регулярных надбавок. Но надежда на возвращение индексации у них все-таки остается.Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.Вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике.Напомним, в правительстве относительно недавно приняли решение об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017 году. Подсчитано, что с помощью этой меры бюджет страны разгрузился на 60 миллиардов рублей.В обозримом будущем порядка 10 миллионов работающих пенсионеров будут получать пенсии без регулярных надбавок. Но надежда на возвращение индексации у них все-таки остается. Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259762-news.html