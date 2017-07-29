В Германии появятся мясные напитки

Мясник из Германии планирует запустить линию напитков из мяса. Продукция появится на прилавках немецких магазинов в сентябре текущего года.
Производством напитков займутся предприятия Германии, Люксембурга, Бельгии и Франции. На немецком рынке дебютируют три вкуса: «Стейк», «Королевская курица» и «Бомбейская говядина».
По словам идейного вдохновителя, для производства продукции он будет варить мясо с овощами, затем измельчать его то жидкой массы и расфасовывать по бутылкам. Стерилизованные емкости с напитком смогут храниться в течении года. Создатель утверждает, что новинка будет удобной для употребления военнослужащими в армии.
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