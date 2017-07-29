В МЧС предупредили о смерчах над Черным морем

В Южном региональном центре МЧС обратились к отдыхающим с просьбой принять меры безопасности в случае ухудшения погодных условий.Сообщается, что в районе Анапа-Джубга, а также на участке Бухта Инал и в курортной зоне Магри могут образоваться смерчи.Рекомендовано включить радио для получения информации от спасательных служб.

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