В США прошли испытания нового пилотируемого космического корабля New Shepard 3

Ракета New Shepard 3 вертикально села на Землю, используя свои же двигатели, а капсула, в которой находился манекен человека, приземлилась при помощи парашютов. Новая капсула New Shepard 3 отличается от предыдущей улучшенной теплозащитой и наличием нескольких окон. Все испытания проводились на полигоне в штате Техас.Напомним, в 2015-2016 году предшественника New Shepard 3 New Shepard 2 испытывали пят раз, и все разы были успешными. Примечательно, что в следующем году Blue origin намерен протестировать еще одну ракету, окончательную ее версию.Автор: Вера Антонова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302524-news.html