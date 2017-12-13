В США прошли испытания нового пилотируемого космического корабля New Shepard 3

В США успешно испытали новую космическую ракету New Shepard 3. Об этом стало известно от Джоффа Базоса, возглавляющего компанию Blue origin. Опыты признаны успешными.
Ракета New Shepard 3 вертикально села на Землю, используя свои же двигатели, а капсула, в которой находился манекен человека, приземлилась при помощи парашютов. Новая капсула New Shepard 3 отличается от предыдущей улучшенной теплозащитой и наличием нескольких окон. Все испытания проводились на полигоне в штате Техас.
Напомним, в 2015-2016 году предшественника New Shepard 3 New Shepard 2 испытывали пят раз, и все разы были успешными. Примечательно, что в следующем году Blue origin намерен протестировать еще одну ракету, окончательную ее версию. Автор: Вера Антонова
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