СМИ: Экс-ведущая Fox News рассказала о попытке Трампа ее поцеловать





По словам журналистки, это имело место в 2005 или 2006 году, когда Трамп пригласил ее на ланч, проходивший в Trump Tower. Хадди уточнила, что находились они там одни, а когда действующий президент США ее провожал, то склонился не для того, чтобы коснуться губами щеки, а попытался поцеловать в губы. Подобными действиями экс-ведущая была не оскорблена, но несколько удивлена. После указанного инцидента Трамп больше не пытался предпринять что-либо в ее отношении, а она старалась не оставаться с бизнесменом наедине. Хадди также допускает, что ничего такого миллионер не имел в виду, поскольку позже в эфире Fox News он шутил, что предпринимал попытки приударить за журналисткой, но она его отшила.Трампа перед выборами многие обвиняли в домогательствах, однако он такие заявления решительно отрицает.Ранее стало известно о новом иске за домогательства непосредственно в отношении главы США.Автор: Марина Вебер

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