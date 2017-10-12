Разработчики: Wolfenstein 2: The New Colossus напомнит геймерам DOOM

Игра Wolfenstein 2: The New Colossus, предназначенная для Nintendo Switch, напомнит геймерам DOOM. Подробностями о выходе Switch-версии поделился творческий директор Дженс Мэттис.
Wolfenstein 2 работает на движке id Tech 6. Аналогичные технологии использовались при создании версий для консоли Xbox One и PS4. В этом плане игра сильно напоминает легендарный DOOM, работающий на гибридной игровой приставке. Проект от MachineGames сможет реализовать все, на что способна эта игра.
«Мы хотим, чтобы максимальное количество геймеров смогли насладиться нашим творением. Именно поэтому мы не стали разрабатывать свою платформу, а взяли существующую, мощности которой хватит для запуска игры. На мой взгляд появление портативной версии выглядит интригующе. В любом случаи, от платформы ваши впечатление не поменяются», - заявил Мэттис.
Дебют The New Colossus состоится 27 октября. Сыграть в Wolfenstein 2 смогут пользователи PC, PS4, Xbox One. На Nintendo Switch игра выйдет не ранее 2018 года.
Ранее разработчики представили дополнение к Wolfenstein 2.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282866-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.