Разработчики: Wolfenstein 2: The New Colossus напомнит геймерам DOOM

Wolfenstein 2 работает на движке id Tech 6. Аналогичные технологии использовались при создании версий для консоли Xbox One и PS4. В этом плане игра сильно напоминает легендарный DOOM, работающий на гибридной игровой приставке. Проект от MachineGames сможет реализовать все, на что способна эта игра.«Мы хотим, чтобы максимальное количество геймеров смогли насладиться нашим творением. Именно поэтому мы не стали разрабатывать свою платформу, а взяли существующую, мощности которой хватит для запуска игры. На мой взгляд появление портативной версии выглядит интригующе. В любом случаи, от платформы ваши впечатление не поменяются», - заявил Мэттис.Дебют The New Colossus состоится 27 октября. Сыграть в Wolfenstein 2 смогут пользователи PC, PS4, Xbox One. На Nintendo Switch игра выйдет не ранее 2018 года.Ранее разработчики представили дополнение к Wolfenstein 2.

