Зонд New Horizons впервые изучит двойную планету

В NASA рассказали, что уникальная двойная планета под кодовым названием 2014 MU69 представляет для космологов огромный интерес ввиду того, что её аналогов в мире ещё никто не обнаружил. Они дали зонду New Horizons установку продолжать изучение загадочного астрономического объекта, о результатах которого специалисты пообещали оповещать человечество.Напомним, 7 августа жителям столицы представится уникальная возможность понаблюдать за восходом «кровавой» Луны.Автор: Воробьева Алина

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