Зонд New Horizons впервые изучит двойную планету

После того как сотрудники NASA заново проанализировали фотоизображения зафиксированной зондом New Horizons тени карликовой планеты, которую она отбросила на поверхность Земли, они обратили внимание на странности в её форме. Учёные пришли к выводу, что данная планета является двойной, и такое небесное тело впервые изучит межпланетная станция New Horizons.
В NASA рассказали, что уникальная двойная планета под кодовым названием 2014 MU69 представляет для космологов огромный интерес ввиду того, что её аналогов в мире ещё никто не обнаружил. Они дали зонду New Horizons установку продолжать изучение загадочного астрономического объекта, о результатах которого специалисты пообещали оповещать человечество.
Напомним, 7 августа жителям столицы представится уникальная возможность понаблюдать за восходом «кровавой» Луны. Автор: Воробьева Алина
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262767-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.