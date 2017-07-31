Миссия NASA New Horizons стремится достичь предела Солнечной системы

По причине небольших размеров планету крайне сложно зарегистрировать даже телескопом Хаббл, но эксперты заметили на ее поверхности необычную зернистость. На текущий момент New Horizons, оснащенный самым передовым оборудованием, отправляет на Землю фото настоящего Плутона.Как отмечают ученые, они планируют добраться до границ Солнечной системы. Сегодня многие интересуются, для чего исследовать, на что астрономы указывают отличие от иных планет. Таким образом, New Horizons после исполнения первоначальной миссии, отправится к поясу Койпера? сообщает ПолитЭксперт.Автор: Валерий Антонов

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