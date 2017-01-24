Украинский депутат назвал русский язык «блудом»

Инициированный некоторыми украинскими депутатами законопроет «О государственном языке» вызвал в стране массу эмоций, как со стороны самих депутатов, так и обычных людей. Согласно новому документу, украинский язык становится обязательным во всех органах государственной власти, а также на предприятиях общепита, торговли, в школьных и дошкольных заведениях. Предполагается, что контролировать исполнение нового закона будут специальное набранные для этого инспектора.Против введения нового законопроекта высказался государственный и политический деятель Украины Виктор Иванович Балога. По его словам, на фронте воюют как украиноязычные, так и русскоязычные воины и никаких языковых проблем у них не возникает пока нет подобных законопроектов. В ответ украинский нардеп Евгений Рыбчинский назвал использование русского языка «блудом».По словам Рыбчинского, среди тех, кто имеет отношения с женщиной много неженатых и большинство из них не хотят вступать в законный брак. Такие отношения есть «блудом», таким же, как использование государственными служащими языка агрессора, в то время как служишь своей воюющей стране.

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