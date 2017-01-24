«Целыми не доехали»: Американские танки сломались по дороге в Польшу

По информации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Вооруженных силах США, несколько боевых машин были повреждены, когда транспортировались из немецкого порта Бремерхафен в Польшу. Танки врезались в мосты, высоту которых точно не рассчитали военные. В итоге 5 бронемашин пришлось оставить в Германии, передает Joinfo.ua.

Кроме того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость «восстановить опорные точки» на востоке Европы.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции «Атлантическая решимость». Маневры направлены на потенциальное сдерживание России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174135-news.html