Необычный «портал в параллельный мир» был замечен в США

В небе Соединенных штатов Америки местные жители заметили необычное явление, которые многие назвали «порталом в параллельный мир». Калифорнийскому облачному явлению метеорологи дали имя «fallstreak», передает Joinfo.ua со ссылкой на Daily Mail.

Феномен из облака редкого вида уникален для дневного времени. Полет самолетов через него расширяет и охлаждает воздух, вследствие чего создается "отверстие" в небе.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, необычное природное явление может возникать в прибрежных районах, когда температура в небе ниже точки замерзания, но водные капельки в облаках должны все же заморозиться из-за отсутствия ледяных частиц.

Когда такие частицы формируются быстро, это вызывает цепную реакцию, поскольку водные капельки соединяются с кристаллами, которые становятся более тяжелыми и затем начинают внезапно падать, формируя большое отверстие в облаке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174105-news.html