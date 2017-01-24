Такого даже Путин себе не позволял: Трамп приказал считать дату своей инаугурации национальным праздником

Дональд Трамп решил, что его инаугурация – это не меньший праздник, чем День независимости, и решил дату своего вступления в должность сделать общенациональным праздником –Национальным Днем патриотизма, передает Joinfo.ua со ссылкой на The Washington Post.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сообщил, что указ о Национальном Дне патриотизма был одним из первых, которые Трамп подписал на посту президента США.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 Национальным днем ​​патриотизма, чтобы укрепить наши связи друг с другом и с нашей страной, а также обновить обязательства правительства перед людьми ", - говорится в указе президента.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, инаугурационная речь Трампа содержала много упоминаний темы патриотизма. Именно патриотизм, по мнению президента, поможет справиться с разобщенностью страны.

"Когда вы открываете свое сердце патриотизма, не остается места для предрассудков", - заявил он.

Напомним, что в Сенате США переживают не столько за патриотизм, столько за то, как Трамп собирается сотрудничать с РФ. И в Сенате США уже подготовили законопроект, который запрещает Трампу снимать санкции с России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174104-news.html