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Арнольд Шварценеггер получил эксклюзивный электрокар из «Гелика»

Арнольд Шварценеггер получил эксклюзивный электрокар из «Гелика»

Австрийской компанией Kriesel Electric, которая известна своими проектами по превращению авто в электрокары, была представлена новая работа на базе Mercedes-Benz G-класса для известного американского актера Арнольда Шварценеггера, пишет Joinfo.ua со ссылкой на Автовести.

После превращения в электромобиль G-класс немного добавил в весе, так как вся силовая установка, включая дополнительные батареи и два электромотора, весит более 500 кг. Однако, создатели электромобиля утверждают, что, во-первых, внедорожник если и потерял в динамике, то не слишком много, а во-вторых, отсутствие вредных выбросов компенсирует все прочие недостатки.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, совокупная мощность электромоторов составляет 490 л.с., а батарея обеспечивает запас хода в триста километров. Зарядить батареи на 80% можно всего за пол часа.

Инициатором проекта стал знаменитый актер и политик Арнольд Шварценеггер, известный своей борьбой за чистоту атмосферы. Он уже заявил, что будет рад передвигаться на электрическом G-Классе по Лос-Анджелесу. Стоимость проекта не разглашается.

Арнольд Шварценеггер получил эксклюзивный электрокар из «Гелика»


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