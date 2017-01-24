Невероятно, но факт: три щенка выжили под снежной лавиной в итальянском отеле – опубликовано видео

Через пять дней после того, как снежная лавина накрыла горный отель Rigopiano в Италии и через 4 дня после начала спасательной операции, спасатели нашли живыми трех щенков. И это дает надежду спасателям, что под завалами могут быть выжившие, поскольку есть воздушные "мешки", передает Joinfo.ua.

Щенки мареммо-абруццкой овчарки родились в конце декабря, их родители считаются талисманами отеля. Овчарки пропали в день схода лавины, но затем прибежали к дому сотрудницы отеля, живущей неподалеку.

Спасенных щенков привезли к родителям, которых приютил у себя друг владельца отеля.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист георгий Полтавчук, к сожалению, людям в отеле повезло меньше. Спасатели обнаружили в погребенном под лавиной отеле в центральной Италии тела еще двух погибших. Число жертв трагедии, таким образом, достигло 14, сообщает телеканал Rainews24.

Поисково-спасательная операция продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.

Напомним, лавина, вероятно, спровоцированная землетрясением, накрыла отель в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо в прошлую среду. По оценке, на здание со скоростью 100 километров в час обрушилось 120 тысяч кубометров снега.

Короткое видео со щенками - в ролике ниже. Фото - в галерее.

Пропавшими без вести по-прежнему числятся еще 15 человек.

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