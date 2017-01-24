«Ракеты для Трампа»: в России не боятся оружия Китая

Решение Китая разместить межконтинентальные ракеты "Дунфэн-41" (DF-41) у границ Российской Федерации не является угрозой для страны, так как КНР пытается защитить себя от США, а жители Восточной Сибири и Дальнего Востока оказываются в "мертвой зоне". Об этом заявил президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, передает Joinfo.ua со ссылкой на РИА Новости.

Так он прокомментировал публикацию гонконгской газеты "Пинго жибао", в которой утверждается, что одна из трех китайских бригад межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Минобороны КНР отказалось комментировать данное сообщение.

"Размещение ракет "Дунфэн-41" у границ России в меньшей степени угрожает нашей стране, чем если бы они были размещены дальше, в глубине китайской территории. У ракет такого класса, как правило, "мертвая зона" очень большая. Это трехступенчатая ракета, она должна набрать определенный режим движения, стабилизировать его, поэтому ее "мертвая зона" может достигать 3 тысяч километров и даже больше", — сказал Сивков.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, эксперт добавил, что размещение "Дунфэн-41" в провинции Хэйлунцзян исключает из зоны поражения весь российский Дальний Восток и Восточную Сибирь.

"DF-41 это китайская твердотопливная межконтинентальная ракета новейшей модификации, разрабатывалась она с 1980 года и была принята на вооружение лишь недавно. Судя по характеристикам, она соответствует наших ракетам 80-х годов. Эти ракеты с дальностью боя 12 тысяч километров ориентированы для поражения целей на территории США, что вполне объяснимо, ведь (новый президент США Дональд) Трамп объявил Китай главным врагом Соединенных Штатов", — резюмировал собеседник агентства.

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