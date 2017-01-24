Япония запустила в космос первый военный спутник связи

Сегодня, 24 января, Японии с космодрома Танэгасима, который расположен в префектуре Кагосима на юго-западе страны, произвела запуск в космос первого военного спутника связи. Этот спутник будет обеспечивать прямую высокоскоростную связь между всеми частями ВС Японии, передает Joinfo.ua

Старт ракеты-носителя H-2A напрямую транслировался в режиме онлайн в интернете.

Этот спутник под названием "Кирамэки-2" будет одним из трех космических аппаратов военного назначения, которые заменят гражданские аналоги, используемые до сих пор.

Необходимость военного спутника объяснялась попыткой улучшить инфраструктуру коммуникаций на фоне ядерной и военной угроз со стороны КНДР, сообщало ранее агентство Киодо.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, спутник "Кирамэки-2" будет функционировать над Индийским океаном и использоваться для японского контингента миротворцев ООН в Южном Судане и районе борьбы против морских пиратов у берегов Сомали.

Еще один спутник "Кирамэки-1" был поврежден во время перевозки из Японии на космодром во Французской Гвиане в прошлом году, но после ремонта его планируется запустить в марте 2018 года. Третий спутник этой серии планируется отправить на орбиту в конце 2020 финансового года, то есть фактически в начале 2021 года.

Агентство сообщает, что спутник "Кирамэки-1" будет работать над Тихим океаном, а "Кирамэки-3" — над территорией Японии. Все эти спутники рассчитаны на 15 лет работы и используют для коммуникаций X-диапазон.

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