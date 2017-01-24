Советник Трампа предложил арестовать Мадонну за проявления «левого фашизма»

Такую реакцию помощника Дональда Трампа вызвали смелые речи Мадонны в сторону президента. Звезда поучаствовала в «Марше женщин» в Вашингтоне спустя сутки после того, как началась президентская инаугурация Дональда Трампа. Артистка фактически возглавила акцию протеста в столице, выступив с пламенной речью перед сотнями тысяч активистов.
Мадонна как минимум два раза допустила со своей стороны употребление нецензурной лексики в адрес главы администрации Белого Дома, а также призналась, что подумывала над тем, чтобы сжечь здание Белого Дома после того, как Трампа выбрали президентом.
Позже знаменитая певица и защитница прав женщин оправдалась за свои слова, назвав их метафорой. Кроме того, Мадонна заявила, что отдельные ее выражения были вырваны из общего контекста для того, чтобы создать сенсацию и разжечь информационную вражду.
В «Женском марше» в американской столице приняли участие около пятисот тысяч активистов, в числе которых также были мужчины.
gazeta.kg
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