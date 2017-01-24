По указу Трампа США выходит из Тихоокеанского партнерства

На прошлой неделе, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и сразу перешел к активным действиям. Ранее политик обещал, что подпишет указ, предполагающий выход страны, которую он будет представлять, из Транстихоокеанского союза сразу же после его вступления в Белый дом на официальных началах.Стоит напомнить, что данный документ администрация Барака Обамы рассматривала, как одну из важнейших мер, которая позволит США противостоять Китаю, не являющемуся участником ТТС. Данное соглашение Америка готовила на протяжении нескольких лет, подписан документ был в феврале 2016 года, когда 12 стран договорились о создании широкой зоны торговли на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Вступить в силу данный договор так и не успел.Разорвав соглашение о Транстихоокеанском союзе, Дональд Трамп параллельно начал активно готовиться к проведению переговоров со странами, которые являются участницами ТТС, в индивидуальном порядке.

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