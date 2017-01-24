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Трамп запретил финансирование рекламы абортов

Трамп запретил финансирование рекламы абортов

Президент США Дональд Трамп запретил государственное финансирование иностранных организаций, которые распространяют информацию об абортах на консультациях женщин по планированию семьи. Об этом сообщает Huffington Post, передает Joinfo.ua.


В частности, своим указом Трамп отменил решение предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году. Отметим, закон о запрете финансирования организаций, которые распространяют информацию об абортах, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, ввел президент Рональд Рейган в 1984 году.


Как правило, последующие президенты, которые были кандидатами от Демократической партии США, отменяли его. Также сообщается, что в ходе избирательной кампании Трамп заявлял, что в случае введения в США запрета на аборты, женщины будут нести наказание за их совершение.


Напомним, Папа Римский разрешил священникам прощать аборты.


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