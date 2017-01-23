Великобритании нужны собственные ядерные силы – премьер Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что стране необходимы собственные ядерные силы. Об этом она заявила в интервью телеканалу Sky News, сообщает Joinfo.ua. "Я абсолютно убеждена, что нам необходимы собственные ядерные силы", — сказала Мэй.

Как отметила британский премьер, в июле 2016 года палата общин британского парламента проголосовала за обновление ядерного потенциала страны. При этом Мэй заявила, что лидер лейбористов Джереми Корбин выступает против данной инициативы.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании скрыло факт неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США в июне 2016 года.

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