Авторизация
 
  • 03:19 – Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка 
  • 03:18 – Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП 
  • 03:00 – В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку 
  • 03:00 – Жулин и Навка испугались за дочь 


Великобритании нужны собственные ядерные силы – премьер Тереза Мэй

Великобритании нужны собственные ядерные силы – премьер Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что стране необходимы собственные ядерные силы. Об этом она заявила в интервью телеканалу Sky News, сообщает Joinfo.ua. "Я абсолютно убеждена, что нам необходимы собственные ядерные силы", — сказала Мэй.


Как отметила британский премьер, в июле 2016 года палата общин британского парламента проголосовала за обновление ядерного потенциала страны. При этом Мэй заявила, что лидер лейбористов Джереми Корбин выступает против данной инициативы.


Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании скрыло факт неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США в июне 2016 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173837-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4984
+0.00%
74.5648
+0.61%
1.1680
+0.28%
0.2095
-0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 560
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 267
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 232
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 205
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 169
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 068
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 027
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 933
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров