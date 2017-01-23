«У них там своя атмосфера»: британская компания выпускает танки и самолеты для кошек

Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bored Panda, британская компания SUCK UK выпускает стильные подарки для усатых-полосатых. Причем, подарки эти – «с размахом».

Британцы предлагают приобрести для котов танки, самолеты, пожарные машины и роскошные авто. Все они изготовлены из очень плотного картона, который, как уверяют сотрудники SUCK UK, без проблем выдержит атаку кошачьих когтей и зубов. Примечательно, что склеивать модели не надо – они собираются особым образом, наподобие оригами.

Если же ваш пушистик не замечен в страсти к автомобилям и другим средствам передвижения, можно приобрести для него особый кошачий ноутбук. К девайсу, также изготовленному из картона, прилагается набор обоев для рабочего стола (в основном, фотографии аквариумных рыбок) и мышка – не привычная любому компьютерщику, а игрушечная, с усами и хвостом.

Напомним, в России, охваченной милитаристским угаром, кошек тоже предлагают посадить в домики-танки из фанеры и металлических трубок.

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