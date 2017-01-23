В Италии в разрушенном лавиной отеле нашли трех выживших щенков

В Италии из разрушенного лавиной отеля спасатели извлекли трех породистых щенков. Фото операции по спасению животных опубликовало агентство ЕРА, передает Joinfo.ua.

В комментарии к фотографиям отмечается, что родителей щенков, Нуволы и Лупо, не было в гостинице в момент обвала, они пришли на место трагедии несколько дней назад.

По словам спасателей, щенки оказались в хорошем состоянии после того, как, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, почти пять дней провели под обломками.

Напомним, 18 января 2017 года, поздно вечером, в итальянской горной области Абруццо сошедшая снежная лавина полностью накрыла местную гостиницу. Погибли 24 человека. Причиной схода лавины стало землетрясение в центральных районах Италии.

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