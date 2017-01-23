Масштабные сокращения по всему миру: Microsoft уволит 700 сотрудников

На текущей неделе корпорация Microsoft объявит об увольнении 700 сотрудников. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник, передает Joinfo.ua.

Об увольнении, которое является частью большой оптимизации штата, анонсированной еще летом, компания может объявить 26 января при обнародовании квартальных финансовых показателей. Предстоящие сокращения затронут офисы компании во всем мире, будут уволены сотрудники разных подразделений, в том числе в продажах, маркетинге, HR, финансах и другие.

Целью такого сокращения, по данным издание, не является оптимизация расходов, а скорее – обновление квалификации в отдельных подразделениях. В пользу этого, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, говорит и тот факт, что на данный момент у Microsoft открыто более 1600 новых вакансий. На текущий момент в компании работает порядка 113 тыс. сотрудников.

Напомним, Microsoft хочет подключить к интернету все автомобили.

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