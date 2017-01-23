«У них там своя атмосфера»: в Китае крысу приговорили к «публичному позору» за кражу риса

Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Daily Mail, социальные сети потрясли фото, появившиеся на странице одного из пользователей китайского аналога Twitter – социальной сети Weibo. На снимках запечатлена крыса, привязанная «к позорном столбу». На шее у грызуна висит табличка, на которой написано, что крыса наказана подобным образом за кражу риса в продуктовом магазине.

«Преступление» грызун совершил в одном из магазинов города Хеюань в провинции Гуандун на юге Китая.

«Публичный позор» для крысы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Большинство жителей Поднебесной отнеслись к фото философски – у китайцев принято проводить подобные акции по отношению к людям, позарившимся на чужую собственность. Европейцы же оказались менее кровожадными - когда фото попали в британскую и американскую прессу, читатели принялись жалеть проштрафившегося грызуна.

Ранее социальные сеит насмешило видео о том, как кот охраняет дом своего хозяина от любопытной рыси.

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