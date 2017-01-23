Морские чудовища: реальные обитатели морей поражают воображение

Уже свыше 110 тысяч подписчиков смог собрать российский моряк Роман Федорцов, публикуя в соцсетях, какие морские чудовища попадаются при ловле рыбы тралом.пользователя привлекли внимание читателей, которые поражаются разнообразию обитателей морских глубин, передает JoInfo.ua.

Вот совсем недавний пост Романа, а остальные редчайшие твари в специальной галерее нашего сайта.



После рабочего дня). Напоминает мне персонажа из мультфильма( нашего). Делимся мыслями). After work. Like cartoon hero) pic.twitter.com/aKb3CkIGHR

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 23 января 2017 г.

Увлекательный просмотр гарантирован!

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