Морские чудовища: реальные обитатели морей поражают воображение

Уже свыше 110 тысяч подписчиков смог собрать российский моряк Роман Федорцов, публикуя в соцсетях, какие морские чудовища попадаются при ловле рыбы тралом. Публикации пользователя привлекли внимание читателей, которые поражаются разнообразию обитателей морских глубин, передает JoInfo.ua.
Вот совсем недавний пост Романа, а остальные редчайшие твари в специальной галерее нашего сайта.
После рабочего дня). Напоминает мне персонажа из мультфильма( нашего). Делимся мыслями). After work. Like cartoon hero) pic.twitter.com/aKb3CkIGHR
— Роман Федорцов (@rfedortsov) 23 января 2017 г.
Увлекательный просмотр гарантирован!
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