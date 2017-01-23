Детям в Харькове продают карты Украины без Крыма. Украинский полуостров, оккупированный Россией, изображен в составе РФ, передает Joinfo.ua со ссылкой на "057".

Судя по информации на упаковке, игру Страны+Флаги+Столицы производит киевская типография "Вундеркинд с пеленок". Тем временем на предприятии говорят, что вся эта ситуация с Крымом на карте - лишь ошибка.

"Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы отправить по почте правильные карты", - подчеркнули в типографии.

Напомним, в Кремле ответили Савченко на предложение "обменять" Крым на Донбасс.

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